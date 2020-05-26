Опасные инфекции: Россия захотела проверить Грузию

Военно-биологическая деятельность иностранных государств, осуществляемая на базе «Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р. Лугара» в Грузии вызывает беспокойство России . Об этом говорится в распространенном МИД РФ заявлении.

В МИД заявили, что в лаборатории изучаются возбудители особо опасных инфекций, а исследования и эксплуатационные расходы оплачиваются министерством обороны США

«Несмотря на наши запросы, США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного назначения — как в плане мер укрепления доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), так и по двусторонним каналам», — отмечается в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Вашингтон не объясняет, чем занимается в непосредственной близости от российских границ, что не может не вызывать обеспокоенность.

В ведомстве указали, что на базе лаборатории проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций.

При этом в США уже запатентован беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров. Кроме того, выдан патент на боеприпасы, снаряжённые отравляющими веществами или инфекционными агентами.

«Очевидно, что такие «изобретения» противоречат и духу, и букве КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия)», — отмечают в МИД России.

В сообщении также говорится о том, что проведенная в 2018 году инспекция лаборатории группой международных экспертов была направлена «введение в заблуждение международного сообщества относительно подлинного статуса данного объекта».

«В распространенном от имени группы экспертов докладе предсказуемо даются выгодные США оценки «транспарентности», якобы продемонстрированной принимающей стороной.

Отмечается, что ничего подозрительного посетители не заметили. Очевидно, что успокоительные фразы и наукообразные описания используются для того, чтобы уйти от ответа на главный вопрос: почему грузинская лаборатория системы здравоохранения финансируется американскими военными, а на её территории на постоянной основе развернуто «Управление медицинских исследований сухопутных войск США — Грузия», — указали российские дипломаты.

В МИД отметили, что о посещении Центра российскими экспертами пока договориться не удается. Соответствующая нота была направлена Грузии в июне 2019 года, однако грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нее и не назвала приемлемые для обеих сторон условия.