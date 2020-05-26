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Россия потребовала допустить своих экспертов в лабораторию Лугара в Грузии 

ИА Regnum и ещё 6 23 минуты назад
Опасные инфекции: Россия захотела проверить Грузию
Фото: NCDC
Ответ от Грузии на запрос по поводу возможного посещения Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Грузии российскими экспертами ожидает Россия. Об этом 26 мая сказано в распространённом заявлении МИД РФ.
МИД РФ сообщает, что до сих пор грузинская сторона не дала ответа на ноту от июня 2019 года с просьбой дать пояснения по поводу возможного визита российских специалистов в Центр Р. Лугара на взаимоприемлемых условиях. В настоящее время МИД ожидает ответной реакции Тбилиси.
Москва будет добиваться от Тбилиси и Вашингтона внятных ответов по деятельности лаборатории. Это связано с тем, что США не объясняет, чем занимаются американские специалисты в лабораториях, расположенных в непосредственной близости от российской границы. Этот факт не может не учитываться Россией в контексте обеспечения национальной безопасности.
Россия исходит из того, чтобы визит осуществлялся российскими экспертами только в двустороннем порядке, без привлечения представителей третьих стран, международных и региональных организаций, кроме пентагоновцев, аккредитованных при Центре.
Москва требует доступа своих специалистов во все лабораторные корпуса, в том числе в те, которые занимают американские специалисты. В сообщении МИД отмечается, что деятельность лаборатории вызвала множество вопросов у официальных лиц России, общественных деятелей, грузинских экспертов и представителей гражданского общества, с точки зрения соблюдения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) специалистами США.
В Москве предполагают, что на базе лабораторий Центра американские специалисты занимаются исследованиями по применению насекомых в качестве разносчиков опасных и особо опасных инфекций. Грузинская сторона считает данные предположения напрасными и, в свою очередь, заявляет о проведении лабораторией исключительно научных изысканий.
Ранее ИА REGNUM сообщало о встрече сотрудников МИД Грузии с послом Китая в Тбилиси Ли Яном из-за материалов китайских СМИ о деятельности американского исследовательского центра имени Ричарда Лугара.
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Комментарии 3
Политика , Ян Ли , Ричард Лугар , МИД , ИА REGNUM , Грузия , Москва , США , Тбилиси
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