Опасные инфекции: Россия захотела проверить Грузию

МИД РФ сообщает, что до сих пор грузинская сторона не дала ответа на ноту от июня 2019 года с просьбой дать пояснения по поводу возможного визита российских специалистов в Центр Р. Лугара на взаимоприемлемых условиях. В настоящее время МИД ожидает ответной реакции Тбилиси

Москва будет добиваться от Тбилиси и Вашингтона внятных ответов по деятельности лаборатории. Это связано с тем, что США не объясняет, чем занимаются американские специалисты в лабораториях, расположенных в непосредственной близости от российской границы. Этот факт не может не учитываться Россией в контексте обеспечения национальной безопасности.

Россия исходит из того, чтобы визит осуществлялся российскими экспертами только в двустороннем порядке, без привлечения представителей третьих стран, международных и региональных организаций, кроме пентагоновцев, аккредитованных при Центре.

Москва требует доступа своих специалистов во все лабораторные корпуса, в том числе в те, которые занимают американские специалисты. В сообщении МИД отмечается, что деятельность лаборатории вызвала множество вопросов у официальных лиц России, общественных деятелей, грузинских экспертов и представителей гражданского общества, с точки зрения соблюдения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) специалистами США.

В Москве предполагают, что на базе лабораторий Центра американские специалисты занимаются исследованиями по применению насекомых в качестве разносчиков опасных и особо опасных инфекций. Грузинская сторона считает данные предположения напрасными и, в свою очередь, заявляет о проведении лабораторией исключительно научных изысканий.