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Кадыров призвал врачей забыть об отпусках на время пандемии 

Ura.Ru и ещё 7 43 минуты назад
Кадыров призвал врачей забыть об отпусках
Фото: ТАСС
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал борющихся с COVID-19 врачей и медсестёр отказаться от отпусков до того момента, как завершится пандемии. На заседании оперативного штаба по коронавирусу в Грозном он заявил, что для Чечни и всего народа «наступили самые трудные дни».
«Я прошу, призываю всех, начиная с себя, заканчивая медсестрой и врачом, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых. Это не работа, это мобилизация, это долг гражданина», — цитрует слова Кадырова РИА «Новости». Глава Чечни подчеркнул, что те, кто не согласен с этим заявлением, должны «покинуть команду».
Кадыров сравнил распространение коронавируса с войной и заявил, что этот враг «невидим и очень опасен». По его словам, сотрудники МВД, Росгвардии и медики сейчас должны работать без отпусков и прогулов.
Ранее появились слухи о том, что Кадыров заболел коронавирусом и был доставлен в одну из московских клиник, однако глава оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов опроверг эту информацию. Позже чеченский лидер опубликовал в своем официальном telegram-канале видеообращение, где поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама, правда, в кадре он так и не появился.
На данный момент в РФ заразились коронавирусом 362 342 граждан, вылечились — 131 129, умерли — 3 807 человек.
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Политика , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , Росгвардия , МВД , РИА Новости , Грозный , Чеченская Республика
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