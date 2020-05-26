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СМИ назвали варианты даты голосования по Конституции 

Национальная Служба Новостей 48 минут назад
Названы варианты даты голосования по Конституции
Фото: Национальная Служба Новостей
Голосование по внесению поправок в Конституцию страны может состояться либо 1 июля, либо 8 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обе даты выпадают на среду, следовательно, день голосования, вероятнее всего, будет объявлен выходным днем.
Ранее СМИ сообщали, что голосование по Конституции страны может состояться в среду, 24 июня — в тот же день, что и Парад Победы на Красной площади по случаю 75-летия разгрома нацистской Германии. Сегодня президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу провести военный парад именно в этот день.
Отметим, что изначально голосование по Конституции должно было пройти в среду, 22 апреля. Однако его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса в стране.
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Политика , Сергей Шойгу , Владимир Путин
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