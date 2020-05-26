МИД назвал условие полетов самолетов НАТО на Кавказе

Россия готова допустить миссии наблюдения по Договору об открытом небе в 10-километровые зоны вдоль границ на Кавказе, если Грузия разрешит российские полеты над своей территорией, говорится в сообщении МИД РФ

Как отметили в МИД РФ, вся территория Грузии недоступна для российских миссий "открытого неба", равно как и многонациональных миссий с российским участием.

"Тем самым Грузия нарушает ключевые положения ДОН о том, что договор предназначен для проведения наблюдательных полетов государствами-участниками над территориями других государств-участников и что каждое государство-участник обязано принимать наблюдательные полеты над своей территорией", — говорится в заявлении ведомства.

С целью сохранения договора и выведения ситуации из тупика в апреле 2018 года РФ отменила ограничения на полеты в 10-километровых зонах вдоль российских границ на Кавказе, в то же время зарезервировала за собой право вернуться к этому вопросу в будущем, отмечается в заявлении. "

Предупредили, что придание постоянного характера нашему разрешению проводить наблюдательные полеты в указанных зонах возможно лишь при условии добросовестного выполнения Грузией своих обязательств по приему российских миссий", — подчеркнули в МИД.

"К сожалению, до настоящего времени деструктивная позиция Тбилиси не изменилась. В результате Россия была вынуждена отказать в наблюдательном полете в 10-километровых зонах в ходе совместной миссии Швеции, Германии, США над нашей территорией в апреле 2019 года", — подчеркнули в МИД РФ.

"Россия готова допустить в указанные зоны миссии наблюдения при условии встречной готовности Грузии отказаться от нынешней несовместимой с ключевыми положениями ДОН позиции и обеспечить прием российских полетов над своей территорией", — говорится в сообщении министерства.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по этому договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.