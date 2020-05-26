Россиянам дадут еще один выходной день

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В России сделают 24 июня выходным днем из-за парада Победы 

Lenta.ru 30 минут назад
Среду, 24 июня, планируется сделать выходным днем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к параду Победы. Мероприятие пройдет в этот день по приказу президента России Владимира Путина.
Путин назначил дату Парада Победы
Глава государства ранее объявил 24 июня днем проведения парада Победы на Красной площади в Москве и в других городах России и поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку. Кроме того, Путин предложил провести шествие Бессмертного полка 26 июля.
Изначально парад планировалось по традиции провести 9 мая, однако власти отказались от этих планов из-за пандемии коронавируса. Вместо обычных парадов в российских городах прошли авиационные.
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Политика , Видео , Общество , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Интерфакс
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