Россиянам дадут еще один выходной день

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Россиянам могут дать еще один выходной день 

Вероника Полынина и ещё 1 21 минуту назад
24 июня, день проведения Парада Победы, планируется объявить выходным днем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению торжественного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. По словам главы государства, в праздник планируется отметить 24 июня в день проведения «парада победителей» в 1945 году.
Путин назначил дату Парада Победы
Кроме того, Владимир Путин огласил предварительную дату шествия «Бессмертного полка» в 2020 году. Глава государства предложил провести мероприятие 26 июля. Он отметил, что в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки шествие могут перенести еще на месяц.
Политика , Видео , Общество , Владимир Путин
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