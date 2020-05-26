Россиянам дадут еще один выходной день

24 июня, день проведения Парада Победы, планируется объявить выходным днем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению торжественного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. По словам главы государства, в праздник планируется отметить 24 июня в день проведения «парада победителей» в 1945 году.

Кроме того, Владимир Путин огласил предварительную дату шествия «Бессмертного полка» в 2020 году. Глава государства предложил провести мероприятие 26 июля. Он отметил, что в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки шествие могут перенести еще на месяц.