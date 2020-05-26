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Крым оценил идею Украины о платном въезде 

Вероника Полынина и ещё 6 8 минут назад
Предложение со стороны Украины сделать въезд в Крым платным на время «российской оккупации» вызывает лишь ироничную улыбку, считает глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Ранее на официальном интернет-представительстве президента Украины появилась петиция с предложением сделать въезд в Крым платным для граждан Украины и иностранцев. Стоимость проезда предлагается установить в размере 250 гривен с человека (около 660 рублей), а вырученные средства направить на развитие курортов Херсонской области.
Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение
Алексей Черняк отметил, что на Украине последние шесть лет утверждали, что украинские туристы не ездят в Крым, а опубликованная петиция фактически подтверждает обратное.
«Крым, будучи безопасным и комфортным курортом, стал одним из востребованных мест у украинских туристов, и киевским властям это не скрыть», — приводит РИА «Новости» слова крымского депутата.
По мнению Черняка, если власти отреагируют на петицию, это лишь озлобит украинцев, а турпоток в Крым не сократится.
«Туристы ехать в Крым через другие регионы России», — заявил он.
Как сообщал «Рамблер», Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.
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Политика , Видео , Алексей Черняк , РИА Новости , Республика Крым
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