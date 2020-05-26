Крым оценил идею Украины о платном въезде 

Предложение со стороны Украины сделать въезд в Крым платным на время «российской оккупации» вызывает лишь ироничную улыбку, считает глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк

Ранее на официальном интернет-представительстве президента Украины появилась петиция с предложением сделать въезд в Крым платным для граждан Украины и иностранцев. Стоимость проезда предлагается установить в размере 250 гривен с человека (около 660 рублей), а вырученные средства направить на развитие курортов Херсонской области.

Алексей Черняк отметил, что на Украине последние шесть лет утверждали, что украинские туристы не ездят в Крым, а опубликованная петиция фактически подтверждает обратное.

«Крым, будучи безопасным и комфортным курортом, стал одним из востребованных мест у украинских туристов, и киевским властям это не скрыть», — приводит РИА «Новости» слова крымского депутата.

По мнению Черняка, если власти отреагируют на петицию, это лишь озлобит украинцев, а турпоток в Крым не сократится.

«Туристы ехать в Крым через другие регионы России», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.