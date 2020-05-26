Россия оценила иск Украины по ЧП в Керченском проливе

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Поданный в международный арбитраж иск со стороны Украины с целью получить материальную компенсацию от России из-за инцидента в Керченском проливе не содержит принципиально новых элементов, сообщил российский МИД

«Меморандум не содержит принципиально новых элементов по сравнению с поданным ранее Украиной исковым заявлением. При этом Киев вынужден учитывать состоявшуюся осенью 2019 году передачу моряков и кораблей Украине, что существенно «урезало» список ее первоначальных претензий», — сообщается на сайте министерства.

В МИД уточнили, что теперь Россия должна будет до 22 августа 2020 года представить свои юрисдикционные возражения в рамках данного дела.

Ранее Украина подала в международный арбитраж иск против России из-за инцидента в Керченском проливе. Сообщалось, что Киев собирается потребовать моральной и материальной компенсации для украинских моряков из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, три корабля ВМС Украины в 2018 году в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. Президент России Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Петра Порошенко , занимавшего тогда пост президента Украины, перед выборами.

В 2019 году моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.