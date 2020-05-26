Лавров: Россия не будет устраивать истерику

"Что будет дальше? Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации, опираясь, прежде всего, на свои национальные интересы и на интересы наших союзников включая, прежде всего, Республику Беларусь, которая в рамках этого договора вместе с нами образует одну группу стран", — заявил министр во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеосвязи.

"Предстоят в соответствии с договором мероприятия определенные. Во-первых, в октябре будет регулярная обзорная конференция действия этого договора. В связи с заявлением США о выходе из этого документа предстоит провести чрезвычайную конференцию, которая должна быть созвана не раньше чем через один месяц и не позднее чем через два месяца после того, как такое заявление поступило. Сейчас депозитарии этого договора работают над подбором соответствующих сроков", — сказал Лавров.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.