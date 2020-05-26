Лавров: Россия не будет устраивать истерику

Россия не будет устраивать истерику по поводу выхода США из Договора по открытому небу, взвешенно рассмотрит дальнейшие шаги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что будет дальше? Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации, опираясь, прежде всего, на свои национальные интересы и на интересы наших союзников включая, прежде всего, Республику Беларусь, которая в рамках этого договора вместе с нами образует одну группу стран", — заявил министр во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеосвязи.
"Предстоят в соответствии с договором мероприятия определенные. Во-первых, в октябре будет регулярная обзорная конференция действия этого договора. В связи с заявлением США о выходе из этого документа предстоит провести чрезвычайную конференцию, которая должна быть созвана не раньше чем через один месяц и не позднее чем через два месяца после того, как такое заявление поступило. Сейчас депозитарии этого договора работают над подбором соответствующих сроков", — сказал Лавров.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.