Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров прокомментировал выход США из Договора по открытому небу 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Лавров: Россия не будет устраивать истерику
Фото: РИА Новости
Россия не будет устраивать истерику по поводу выхода США из Договора по открытому небу, взвешенно рассмотрит дальнейшие шаги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что будет дальше? Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации, опираясь, прежде всего, на свои национальные интересы и на интересы наших союзников включая, прежде всего, Республику Беларусь, которая в рамках этого договора вместе с нами образует одну группу стран", — заявил министр во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеосвязи.
"Предстоят в соответствии с договором мероприятия определенные. Во-первых, в октябре будет регулярная обзорная конференция действия этого договора. В связи с заявлением США о выходе из этого документа предстоит провести чрезвычайную конференцию, которая должна быть созвана не раньше чем через один месяц и не позднее чем через два месяца после того, как такое заявление поступило. Сейчас депозитарии этого договора работают над подбором соответствующих сроков", — сказал Лавров.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Последние новости
Выявлен новый способ передачи коронавируса Выявлен новый способ передачи коронавируса "Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США "Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России
«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России
Раскрыто первое сражение гражданской войны в Донбассе
Раскрыто первое сражение гражданской войны в Донбассе
Пустая трата времени: Самоизоляцию раскритиковали
Пустая трата времени: Самоизоляцию раскритиковали
Лежала голая возле мусорного бака
Лежала голая возле мусорного бака
Видео
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
00:40
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
Происшествия
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
00:26
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
Происшествия В мире
Россиянам дадут еще один выходной день
02:35
Россиянам дадут еще один выходной день
Политика Общество
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение