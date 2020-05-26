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Путин назвал дату шествия «Бессмертного полка» 

Павел Тиунов и ещё 2 29 минут назад
Путин назвал дату марша «Бессмертного полка»
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин огласил предварительную дату шествия «Бессмертного полка» в 2020 году. Глава государства предложил провести мероприятие 26 июля, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, национальный лидер отметил, что в настоящее время при проведении торжественного шествия участники не смогут соблюсти требования по выдерживанию социальной дистанции. Потому Путин подчеркнул, что «Бессмертный полк» должен пройти 26 июля после парада в день Военно-морского флота (ВМФ).
При этом российский президент отметил, что в случае появления новых рисков распространения инфекции шествие может быть перенесено еще на месяц вперед — на август.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению торжественного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. По словам главы государства, в праздник планируется отметить 24 июня в день проведения «парада победителей» в 1945 году.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости
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