Путин назвал дату марша «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин огласил предварительную дату шествия «Бессмертного полка» в 2020 году. Глава государства предложил провести мероприятие 26 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, национальный лидер отметил, что в настоящее время при проведении торжественного шествия участники не смогут соблюсти требования по выдерживанию социальной дистанции. Потому Путин подчеркнул, что «Бессмертный полк» должен пройти 26 июля после парада в день Военно-морского флота (ВМФ).

При этом российский президент отметил, что в случае появления новых рисков распространения инфекции шествие может быть перенесено еще на месяц вперед — на август.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению торжественного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. По словам главы государства, в праздник планируется отметить 24 июня в день проведения «парада победителей» в 1945 году.