Путин жестко отчитал чиновников и бросил в их сторону ручку 

Президент России Владимир Путин жестко отчитал участников видеосовещания по проблемам борьбы с паводками и пожарами в российских регионах. Глава государства даже бросил на стол шариковую ручку, сообщает «РИА Новости» в своем Twitter кремлевского пула.

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах.

В ходе совещания российский лидер подчеркнул, что чрезвычайные ситуации с пожарами и паводками создают реальную угрозу для сотен и тысяч россиян. По словам главы государства, граждане рискуют погибнуть или остаться без жилья. После этого Путин бросил ручку в направлении подчиненных.