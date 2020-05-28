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Путин жестко отчитал чиновников и бросил в их сторону ручку 

Профиль и ещё 21 7 часов назад
Президент России Владимир Путин жестко отчитал участников видеосовещания по проблемам борьбы с паводками и пожарами в российских регионах. Глава государства даже бросил на стол шариковую ручку, сообщает «РИА Новости» в своем Twitter кремлевского пула.
Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах.
В ходе совещания российский лидер подчеркнул, что чрезвычайные ситуации с пожарами и паводками создают реальную угрозу для сотен и тысяч россиян. По словам главы государства, граждане рискуют погибнуть или остаться без жилья. После этого Путин бросил ручку в направлении подчиненных.
В онлайн-совещании в формате видеоконференции помимо президента участвовали также руководитель МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и несколько губернаторов. Ранее режим чрезвычайной ситуации в лесах был введен в четырех регионах России: на всей территории Забайкальского края и отдельных районах Тувы, Иркутской области и Хакасии. Еще в 49 регионах действует особый противопожарный режим, во время действия которого людям запрещено гулять в лесу, разводить там открытый огонь или сжигать сухостой.
Напомним, Госдума приняла закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Он существенно расширит полномочия правительства. Теперь, согласно принятому закону, кабинет министров может устанавливать на территории страны режим повышенной готовности и вводить обязательные правила, которые будут регулировать ситуацию и способствовать ее скорому разрешению.
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Политика , Видео , Дмитрий Кобылкин , Евгений Дитрих , Владимир Путин , Евгений Зиничев , МЧС , Госдума , Минтранс РФ , Минприроды , РИА Новости
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