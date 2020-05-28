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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , недавно завершивший лечение после заражения коронавирусом, пожелал россиянам, не верящим в опасность болезни, быть более внимательными к информации о COVID-19.

"Скорее это нежелание почитать, посмотреть, просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют, и как они болеют", — объяснил в беседе с журналистами в четверг представитель Кремля, почему многие россияне не верят в опасность коронавируса.

"В данном случае хочется просто пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия", — сказал Песков. И подчеркнул: "Эта штука [коронавирус] реальная".