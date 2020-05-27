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Путин дал Собянину поручение по параду Победы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 98 1 час назад
Путин дал Собянину поручение по параду Победы
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину доложить о взаимодействии федеральных и московских властей по проведению парада Победы.
Он также отдельно попросил Собянина рассказать о прогнозах по дальнейшему поэтапному снятию ограничений, передает РИА «Новости».
Собянин на встрече с Путиным отметил, что открытие производств и строительных компаний в Москве не ухудшило эпидемиологическую ситуацию. По его словам, в столице работают более 1 тыс. строительных площадок, к работе вернулись более 700 основных промышленных предприятий, передает ТАСС.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом в Москве на данный момент она полностью контролируемая.
В Кремле отмечали, что исходят из того, что до парада Победы, назначенного на 24 июня, ситуация с коронавирусом еще улучшится.
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Политика , Новости Москвы , Сергей Собянин , Владимир Путин , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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