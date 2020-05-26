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«Опасность сохраняется»: Песков о коронавирусе в России 

Артём Кульша 1 час назад
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Фото: РИА Новости
В России сохраняется эпидемиологическая опасность из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
По его словам, статистика демонстрирует тенденцию к снижению заболеваемости, это радует, но цифры при этом по-прежнему достаточно высокие.
«Это говорит о том, что инфицирование возможно для каждого из нас», — убежден официальный представитель Кремля.
Он выразил уверенность, что в России сохраняется и будет сохраняться на протяжении еще некоторого времени эпидемиологическая опасность из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В данной связи Песков призван россиян ни на минуту не забывать заботиться о себе и своих близких, особенно о тех, что входят в группу риска, то есть о тех, кто старше 65 лет либо страдает хроническими заболеваниями.
12 мая, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Песков болен COVID-19. Вчера он сообщил, что был выписан из больницы, сегодня — что постепенно возвращается к нормальной жизни и рабочему графику.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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