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Песков заявил о возвращении к «человеческой жизни» после коронавируса 

News.ru и ещё 7 1 час назад
Песков заявил о возвращении к «человеческой жизни»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 мая провёл первую пресс-конференцию в онлайн-режиме после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в одной из московских клиник. Представитель Кремля во время разговора с журналистами выразил свою благодарность врачам и рассказал о жизни после COVID-19.
По словам Пескова, он уже начинает потихоньку работать из дома. Пресс-секретарь президента заявил, что после больницы возвращается к «нормальной человеческой жизни».
Он отметил, что всё ещё должен соблюдать карантин и долечить «некоторые нюансы». Также чиновник высказался относительно возможности снятия режима самоизоляции в стране.
Очевидно, что эпидемиологическая опасность сохраняется. Она наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к зоне риска. Эта опасность будет сохраняться какое-то время. Какое точно, не знает никто, — цитирует Пескова принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Как ранее писал NEWS.ru, по отмене полного или частичного наказания из-за нарушения карантинных мер у Кремля нет конкретной позиции, так как это является темой региональных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ.
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Комментарии
Политика , Григорий Березкин , Дмитрий Песков
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