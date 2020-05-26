Песков заявил о возвращении к «человеческой жизни»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 мая провёл первую пресс-конференцию в онлайн-режиме после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в одной из московских клиник. Представитель Кремля во время разговора с журналистами выразил свою благодарность врачам и рассказал о жизни после COVID-19.

По словам Пескова, он уже начинает потихоньку работать из дома. Пресс-секретарь президента заявил, что после больницы возвращается к «нормальной человеческой жизни».

Он отметил, что всё ещё должен соблюдать карантин и долечить «некоторые нюансы». Также чиновник высказался относительно возможности снятия режима самоизоляции в стране.

Очевидно, что эпидемиологическая опасность сохраняется. Она наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к зоне риска. Эта опасность будет сохраняться какое-то время. Какое точно, не знает никто, — цитирует Пескова принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, по отмене полного или частичного наказания из-за нарушения карантинных мер у Кремля нет конкретной позиции, так как это является темой региональных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ.