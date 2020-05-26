Захарова сделала заявление по поводу захваченных моряков 

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«Рамблер» писал, что 19 апреля пираты атаковали контейнеровоз «Томми Ричер». Были захвачены восемь моряков. В команде контейнеровоза были россияне, граждане Украины, Болгарии и Филиппин.

«Захваченные пиратами в территориальных водах Бенина трое российских граждан — члены экипажа контейнеровоза «Томми Ричер» — старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун были освобождены», — заявила Захарова.

По ее словам, вечером 23 мая российские моряки вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на-Майне. Оттуда они вернутся в Россию.