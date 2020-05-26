Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова сделала заявление по поводу захваченных моряков 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Захарова сделала заявление по поводу захваченных моряков
Фото: РИА Новости
Освобождены и возвращаются домой трое российских моряков, ранее захваченные пиратами у берегов Бенина. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Рамблер» писал, что 19 апреля пираты атаковали контейнеровоз «Томми Ричер». Были захвачены восемь моряков. В команде контейнеровоза были россияне, граждане Украины, Болгарии и Филиппин.
«Захваченные пиратами в территориальных водах Бенина трое российских граждан — члены экипажа контейнеровоза «Томми Ричер» — старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун были освобождены», — заявила Захарова.
По ее словам, вечером 23 мая российские моряки вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на-Майне. Оттуда они вернутся в Россию.
«Состояние здоровья моряков оценивается как удовлетворительное», — пояснила официальный представитель МИД РФ, выразив благодарность всем, кто содействовал освобождению россиян.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Комментарии
Политика , Мария Захарова , МИД , Бенин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин назначил дату Парада Победы
Путин назначил дату Парада Победы
Дорогая декорация: «стена» на границе Украины с Россией
Дорогая декорация: «стена» на границе Украины с Россией
Салоны красоты потребовали от властей назвать дату открытия
Салоны красоты потребовали от властей назвать дату открытия
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
00:40
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
Происшествия
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
00:26
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
Происшествия В мире
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв
00:47
Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение