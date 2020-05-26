Захарова сделала заявление по поводу захваченных моряков 

Освобождены и возвращаются домой трое российских моряков, ранее захваченные пиратами у берегов Бенина. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Рамблер» писал, что 19 апреля пираты атаковали контейнеровоз «Томми Ричер». Были захвачены восемь моряков. В команде контейнеровоза были россияне, граждане Украины, Болгарии и Филиппин.
«Захваченные пиратами в территориальных водах Бенина трое российских граждан — члены экипажа контейнеровоза «Томми Ричер» — старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун были освобождены», — заявила Захарова.
По ее словам, вечером 23 мая российские моряки вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на-Майне. Оттуда они вернутся в Россию.
«Состояние здоровья моряков оценивается как удовлетворительное», — пояснила официальный представитель МИД РФ, выразив благодарность всем, кто содействовал освобождению россиян.