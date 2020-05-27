Власти Крыма просят правительство РФ отменить требования Роспотребнадзора об обязательном тестировании на COVID туристов и сотрудников отелей, соблюдение дистанции на пляжах и требование о работе отеля как обсерватора при выявлении зараженного, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов

Ранее Аксенов заявил, что решение о возможном открытии отелей, пансионатов и санаториев в Крыму должно быть принято до начала лета на федеральном уровне.

"По нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион. Также мы просим отменить норму, обязывающую в случае выявления зараженного коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор", — написал Аксенов, отметив, что при этом неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных норм остается обязательным.

Аксенов отметил третий аспект работы курортов — размещение людей на пляжах.

"И еще один важный вопрос, связанный с работой пляжей. Пользователи пляжей, согласно требованиям Роспотребнадзора, должны отвечать за соблюдение социальной дистанции. Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям", — написал он.

Аксенов добавил, что власти Крыма обратились в правительство с просьбой исключить эти требования из-за того, что они "невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций". Он добавил, что Крым ждет решения федерального центра.

Всего на утро среды в республике за весь период зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции. Продолжают лечение 168 человек, за весь период выписано с выздоровлением 178 человек, 11 скончались (подтвержденный диагноз коронавирус у трех из них).

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