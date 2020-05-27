Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крым попросил отменить три требования Роспотребнадзора к работе отелей 

РИА Новости и ещё 11 4 часа назад
«Требования невыполнимы»: Аксенов — правительству РФ
Фото: РИА Новости
Власти Крыма просят правительство РФ отменить требования Роспотребнадзора об обязательном тестировании на COVID туристов и сотрудников отелей, соблюдение дистанции на пляжах и требование о работе отеля как обсерватора при выявлении зараженного, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов заявил, что решение о возможном открытии отелей, пансионатов и санаториев в Крыму должно быть принято до начала лета на федеральном уровне.
"По нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион. Также мы просим отменить норму, обязывающую в случае выявления зараженного коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор", — написал Аксенов, отметив, что при этом неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных норм остается обязательным.
Аксенов отметил третий аспект работы курортов — размещение людей на пляжах.
"И еще один важный вопрос, связанный с работой пляжей. Пользователи пляжей, согласно требованиям Роспотребнадзора, должны отвечать за соблюдение социальной дистанции. Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям", — написал он.
Аксенов добавил, что власти Крыма обратились в правительство с просьбой исключить эти требования из-за того, что они "невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций". Он добавил, что Крым ждет решения федерального центра.
Всего на утро среды в республике за весь период зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции. Продолжают лечение 168 человек, за весь период выписано с выздоровлением 178 человек, 11 скончались (подтвержденный диагноз коронавирус у трех из них).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Последние новости
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня Путин бросил ручку на стол во время совещания Путин бросил ручку на стол во время совещания Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться? Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Комментарии 121
Политика , Крым наш , Сергей Аксенов , Правительство РФ , Роспотребнадзор , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Муж с помощью кобры убил жену ради денег
Муж с помощью кобры убил жену ради денег
Видео
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
В столице усилят масочный режим
01:03
В столице усилят масочный режим
Новости Москвы
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
01:33
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
Общество
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Собянин дал обещание Путину
07:56
Собянин дал обещание Путину
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение