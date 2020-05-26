В МИД РФ: Госдеп замалчивает проблемы с ДОН

Обвинения в адрес России о якобы нарушениях Договора по открытому небу (ДОН) сфабрикованы Госдепартаментом США для того, чтобы отвести внимание от случаев несоблюдения договорённостей со стороны самих Штатов и их союзников, говорится в комментарии российского МИД

В МИД отметили, что американские независимые эксперты в области ДОН неоднократно выражали несогласие с квалификацией действий России как «нарушений» договора.

Зачем фабрикуются эти обвинения? С одной стороны, видимо, это объясняется желанием увести фокус внимания от действительно серьёзных случаев нарушения и несоблюдения ДОН со стороны самих США, их союзников и подопечных, — цитирует МИД РФ RT.

Однако, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, эти проблемы Госдеп замалчивает.

В качестве причин могут быть и негативное отношение части членов конгресса и военно-политического истеблишмента США непосредственно к самому договору, их стремление заранее сфабриковать «основания» для собственных шагов по развалу очередной договорённости в военно-политической области, — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

У Москвы при этом есть вопросы по поводу пяти фактов фактах нарушения ДОН со стороны США. Но РФ не считает «это достаточным основанием для того, чтобы выходить из договора, громко хлопнув дверью».