Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД РФ считают, что Госдеп замалчивает проблемы с соблюдением ДОН 

News.ru и ещё 26 1 час назад
В МИД РФ: Госдеп замалчивает проблемы с ДОН
Фото: News.ru
Обвинения в адрес России о якобы нарушениях Договора по открытому небу (ДОН) сфабрикованы Госдепартаментом США для того, чтобы отвести внимание от случаев несоблюдения договорённостей со стороны самих Штатов и их союзников, говорится в комментарии российского МИД.
В МИД отметили, что американские независимые эксперты в области ДОН неоднократно выражали несогласие с квалификацией действий России как «нарушений» договора.
Зачем фабрикуются эти обвинения? С одной стороны, видимо, это объясняется желанием увести фокус внимания от действительно серьёзных случаев нарушения и несоблюдения ДОН со стороны самих США, их союзников и подопечных, — цитирует МИД РФ RT.
Однако, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, эти проблемы Госдеп замалчивает.
В качестве причин могут быть и негативное отношение части членов конгресса и военно-политического истеблишмента США непосредственно к самому договору, их стремление заранее сфабриковать «основания» для собственных шагов по развалу очередной договорённости в военно-политической области, — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.
У Москвы при этом есть вопросы по поводу пяти фактов фактах нарушения ДОН со стороны США. Но РФ не считает «это достаточным основанием для того, чтобы выходить из договора, громко хлопнув дверью».
Как писал NEWS.ru, замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал сумбурными объяснения США о причинах выхода из Договора по открытому небу. Он подчеркнул, что заявления об использовании Россией наблюдательных полётов для наведения вооружений «вызывают хохот».
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
News.ru: последние новости
Москва потребовала допустить экспертов РФ в грузинскую Лабораторию Лугара Москва потребовала допустить экспертов РФ в грузинскую Лабораторию Лугара В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров Песков заявил, что постепенно начнёт работать из дома Песков заявил, что постепенно начнёт работать из дома
Комментарии
Политика , Сергей Рябков , МИД , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опасные инфекции: Россия захотела проверить Грузию
Опасные инфекции: Россия захотела проверить Грузию
Сын Якубовича раскрыл подробности развода родителей
Сын Якубовича раскрыл подробности развода родителей
«Похоронили меня в очередной раз»
«Похоронили меня в очередной раз»
Тарзану предложили работу «с элитными телками»
Тарзану предложили работу «с элитными телками»
«У нас всех в жизни это в первый раз»
«У нас всех в жизни это в первый раз»
Видео
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
«У нас всех в жизни это в первый раз»
00:16
«У нас всех в жизни это в первый раз»
Политика
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
00:27
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
В мире
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
01:45
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение