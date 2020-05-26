Эпидемиологический форс-мажор: что ждёт нацпроекты 

Сложная экономическая ситуация, спровоцированная вспышкой коронавируса, вынуждает государство пересматривать финансирование ключевых отраслей. Весьма вероятно, что к осени будут скорректированы национальные проекты, с которыми Владимир Путин шёл на выборы в 2018 году. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, может быть сокращён объём финансирования либо целевые показатели. А возможно, власти постараются найти золотую середину.

Ожидание и реальность

На встрече с депутатами Госдумы 25 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в правительстве намерены пересмотреть ряд целевых показателей нацпроектов к осени. Речь, в частности, идёт о нацпроекте, посвящённом малому и среднему предпринимательству.

Нам, очевидно, придётся вернуться к составу мероприятий, но, вполне возможно, и к целевым показателям, мы не исключаем действительно такой необходимости, скорее видим её. Но, наверное, нам нужно будет сделать это чуть попозже. Всё-таки сейчас наш фокус именно в антикризисных мерах: как можно большему числу предприятий МСП помочь, как можно быстрее добиться открытия экономики, восстановления экономики. К вопросам показателей нам предстоит вернуться, но, как мне кажется, где-то в августе-сентябре. До этого неопределённость будет слишком большая. И нам, конечно, предстоит пересмотреть и мероприятия нацпроекта, — заявил министр.

Надо сказать, что тема пересмотра нацпроектов возникла на высшем уровне ещё в апреле. 8 числа Минфин сообщил, что факторов критического влияния пандемии на реализацию ключевых государственных программ не зафиксировано. При этом в ведомстве не исключили, что если потребуется, изменениям могут подвергнуться ряд ключевых показателей.

Однако уже 10 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на тот момент корректировки не потребуются.

Процесс этот достаточно гибкий сейчас, очевидно, будет, — заявлял он.

В то же время со стороны Счётной палаты и Совбеза к реализации нацпроектов достаточно много претензий. И это, по мнению экспертов, может быть учтено при их пересмотре. Как отметил в разговоре с NEWS.ru гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов , в том случае, если нацпроекты будут пересматривать, то, вероятнее всего, изменения не коснутся их структуры.

Дмитрий Орлов (гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»):

Наиболее вероятной мне представляется логика равномерного секвестра всех проектов и программ, реализуемых в рамках нацпроектов, — например, на 15–20%. При этом критические оценки реализации нацпроектов секретаря Совета безопасности Патрушева и главы Счётной палаты Кудрина также могут быть в какой-то степени учтены. Для российской правящей элиты реализация нацпроектов важна и приоритетна. Думаю, окончательное решение по объёмам сокращения финансирования нацпроектов будет приниматься в июне-июле — после того как станет известна позиция премьер-министра и президента по этому поводу.

Всё случится к осени

По словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, скорее всего, станет меняться календарь выполнения целевых показателей, а значит, и сами нацпроекты будут корректироваться. По его словам, необходимо пересматривать их и вливать больше денег в здравоохранение и развитие социальной сферы. Здесь будут, скорее всего, изменения, прогнозирует эксперт.

Понятно, что нацпроекты останутся, они будут серьёзным драйвером развития роста. Но объёмы там будут совершенно другие. Ряд субъектов, которые, например, вводили запрет на строительные работы из-за коронавируса, возвращаются к ним. Очевидно, что серьёзные вопросы будут с занятостью, благосостоянием (меры борьбы с бедностью). Но прежде всего нужно определение базовых показателей. Через нацпроекты мы должны обеспечивать экономический импульс. Это краткосрочный план интенсивного восстановления. После выхода нужно простимулировать экономику для успешного восстановления.

Руководитель политической экспертной группы Константин Калачёв также уверен в том, что будет пересмотрен ряд направлений, на которые пришёлся удар во время пандемии.

Константин Калачёв (руководитель компании «Политическая экспертная группа»):

Будет просто изменение уклона — определённо здравоохранение. В связи с коронавирусом актуальны вопросы долголетия и социальной поддержки. В нынешних условиях через нацпроекты надо создавать максимальное количество рабочих мест. Весьма вероятно, что придётся пересмотреть сроки реализации части нацпроектов.

Эксперты указывают, что властям придётся решиться на крайне серьёзный манёвр, чтобы сохранить нацпроекты. Политолог Дмитрий Гусев называет несколько вариантов, которые есть у правительства. Речь идёт о сокращении объёмов финансирования и изменении целевых показателей.

Дмитрий Гусев (политолог):

Нацпроект — это толчок программы развития. Если отрасли сохранять при меньшем финансировании, но низких целевых показателях, это будет хороший результат.

Эксперты NEWS.ru сходятся во мнении, что в итоге окончательная ясность по дальнейшей судьбе нацпроектов наступит летом — в июне-июле, когда власти приступят к формированию бюджета, который будет вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента в осеннюю сессию. Однако главная на сегодня сложность для принятия правильных решений, по словам Абзалова, состоит в неопределённости — нет понимания, что ждёт нас осенью.