Небензя разъяснил смысл выражения «ВОЗ и ныне там» 

Крылатое выражение «да только воз и ныне там» приобрело новый смысл через призму китайско-американских противоречий. О причинах этого рассказал российский постпред при ООН Василий Небензя 25 мая на телеканале «Россия-1».

Совет Безопасности ООН столкнулся с проблемой невозможности оперативно принять резолюцию по мерам в связи с пандемией. Два месяца окончательный вариант, который устраивал бы всех, не удаётся выработать.

Американцы, уже после всех обсуждений, заявили «недели три назад», «что их не устраивает даже не упоминание — намёк на ВОЗ » в резолюции.

Российский дипломат отметил, что никакого намёка в тексте не было: «разглядеть трудно даже под лупой». Однако преодолеть эти разногласия пока не получилось.

«Таким образом, нашла коса на камень, а «ВОЗ и ныне там» стало новой фигурой речи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках информационной войны Китая и США, вышедшей на новый уровень в ситуации с пандемией, Вашингтон отказался финансировать ВОЗ, а также обвиняет организацию в бездействии против распространения коронавируса.