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Небензя разъяснил смысл выражения «ВОЗ и ныне там» 

ИА Regnum 1 час назад
Небензя разъяснил смысл выражения «ВОЗ и ныне там»
Фото: РИА Новости
Крылатое выражение «да только воз и ныне там» приобрело новый смысл через призму китайско-американских противоречий. О причинах этого рассказал российский постпред при ООН Василий Небензя 25 мая на телеканале «Россия-1».
Совет Безопасности ООН столкнулся с проблемой невозможности оперативно принять резолюцию по мерам в связи с пандемией. Два месяца окончательный вариант, который устраивал бы всех, не удаётся выработать.
Американцы, уже после всех обсуждений, заявили «недели три назад», «что их не устраивает даже не упоминание — намёк на ВОЗ» в резолюции.
Российский дипломат отметил, что никакого намёка в тексте не было: «разглядеть трудно даже под лупой». Однако преодолеть эти разногласия пока не получилось.
«Таким образом, нашла коса на камень, а «ВОЗ и ныне там» стало новой фигурой речи».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках информационной войны Китая и США, вышедшей на новый уровень в ситуации с пандемией, Вашингтон отказался финансировать ВОЗ, а также обвиняет организацию в бездействии против распространения коронавируса.
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Комментарии 1
Политика , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , ВОЗ
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