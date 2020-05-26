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Также постпред прокомментировал ситуацию вокруг обнародованных записей разговоров Порошенко

Согласно заявлению дипломата, программа Европейского Союза 2009 года «Восточное партнерство» полностью перечеркнула принцип отсутствия постановки перед государствами-соседями выбора между РФ и ЕС.

Заключенное Киевом и Брюсселем соглашение постпред в эфире телеканала «Россия 1» назвал «венцом этого партнерства».