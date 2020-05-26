Также постпред прокомментировал ситуацию вокруг обнародованных записей разговоров Порошенко.
Официальное закрепление ассоциации между Украиной и Евросоюзом можно считать детонатором «майдана». Такое заключение сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Согласно заявлению дипломата, программа Европейского Союза 2009 года «Восточное партнерство» полностью перечеркнула принцип отсутствия постановки перед государствами-соседями выбора между РФ и ЕС.
Заключенное Киевом и Брюсселем соглашение постпред в эфире телеканала «Россия 1» назвал «венцом этого партнерства».
Также Небензя отметил, что обнародованные недавно записи предположительных переговоров Петра Порошенко с властями США в лице бывшего вице-президента Джо Байдена показывают, что американцы «фактически создали протекторат» из Украины.