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Песков заявил, что постепенно начнёт работать из дома 

News.ru 2 часа назад
Песков раскрыл свои планы после выписки
Фото: News.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после того, как его вместе с женой Татьяной Навкой выписали из больницы, сообщил, что будет постепенно начинать работу из дома.
Из больницы выписался. Пока буду на карантине, — сказал он.
О положительном тесте на коронавирус политик сообщил 12 мая. Навка считает, что Песков подхватил COVID-19 на работе. Супруги во время самоизолировались от семьи, поэтому больше никто в их окружении не заболел. Заболевание легче протекало у фигуристки.
Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, вынуждены провести недельный карантин в дали от родных.
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Политика , Дмитрий Песков
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