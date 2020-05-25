Пескова выписали из больницы

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Песков и Навка отправлены на карантин после выписки из больницы 

Daily Storm и ещё 19 3 часа назад
Фигуристка и жена пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяна Навка в беседе с Daily Storm сообщила, что ее мужа выписали из больницы, все члены семьи чувствуют себя хорошо. У супругов ранее диагностировали COVID-19. 21 мая спортсменка сообщила, что переболела коронавирусной инфекцией, а Песков все еще находится в больнице, но уже идет на поправку.
«Все хорошо [у нашей семьи], все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то еще на неделе карантина», — сказала Навка.
22 мая Песков рассказал журналистам, что до сих пор находится в больнице. 21 мая Навка рассказала, что вылечилась от COVID-19 и уже покинула медучреждение. В своем Instagram фигуристка ранее отмечала, что у нее заболевание протекает не так сложно, чем у супруга. При этом в беседе с Daily Storm фигуристка предположила, что коронавирусную инфекцию «женщины переносят легче, наверное, это правда».
Песков в интервью «Коммерсанту» рассказал, что ушел на самоизоляцию 1 мая, и отметил, что компьютерная томография выявила у него двустороннюю пневмонию. По словам пресс-секретаря президента, «первый день не было вообще никаких симптомов» COVID-19, а уже «началась температура чуть выше 37».
«Ну такая она, неприятная температура. И ломало. И Таню [Навку] стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем, ну 37,8 ночью», — заявил Песков.
Кроме того, Песков подтвердил, что очных контактов с российским лидером Владимиром Путиным у него не было более месяца: «Необходимости такой нет. Работа по-другому устроена». Пресс-секретарь президента уточнил, что формат работы многих людей в связи с пандемией COVID-19 может навсегда измениться.
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Политика , Видео , Другое , Дмитрий Песков , Татьяна Навка , Владимир Путин
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