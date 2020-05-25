Пескова выписали из больницы

Фигуристка и жена пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяна Навка в беседе с Daily Storm сообщила, что ее мужа выписали из больницы, все члены семьи чувствуют себя хорошо. У супругов ранее диагностировали COVID-19. 21 мая спортсменка сообщила, что переболела коронавирусной инфекцией, а Песков все еще находится в больнице, но уже идет на поправку.

«Все хорошо [у нашей семьи], все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то еще на неделе карантина», — сказала Навка.

22 мая Песков рассказал журналистам, что до сих пор находится в больнице. 21 мая Навка рассказала, что вылечилась от COVID-19 и уже покинула медучреждение. В своем Instagram фигуристка ранее отмечала, что у нее заболевание протекает не так сложно, чем у супруга. При этом в беседе с Daily Storm фигуристка предположила, что коронавирусную инфекцию «женщины переносят легче, наверное, это правда».

Песков в интервью «Коммерсанту» рассказал, что ушел на самоизоляцию 1 мая, и отметил, что компьютерная томография выявила у него двустороннюю пневмонию. По словам пресс-секретаря президента, «первый день не было вообще никаких симптомов» COVID-19, а уже «началась температура чуть выше 37».

«Ну такая она, неприятная температура. И ломало. И Таню [Навку] стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем, ну 37,8 ночью», — заявил Песков.