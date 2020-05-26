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Кремль оценил конфликт США и Китая 

News.ru и ещё 48 1 час назад
Кремль оценил конфликт США и Китая
Фото: ТАСС
Обмен обвинениями между США и КНР в условиях пандемии коронавируса стал неприглядным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В свете общей борьбы с коронавирусом это выглядит неприглядно», — считает Песков.
По его словам, в Кремле хотели бы вместо взаимных обвинений между странами видеть сотрудничество и взаимопомощь. Песков подчеркнул, что Россия придерживается этих принципов в двусторонних отношениях между Китаем и США, сообщает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что ряд политических сил в США подталкивают две страны к «новой холодной войне». Министр также раскритиковал Белый дом из-за замедления переговоров с Северной Кореей по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
NEWS.ru писал, что администрация президента США раскручивает кампанию по давлению на Китай из-за пандемии коронавируса. Вашингтон рассчитывает, что Тайвань расширит свою ракетную программу, которая поможет острову защититься от возможного нападения Китая.
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Комментарии
Политика , Самоизоляция , Дмитрий Песков , Администрация США , ИТАР-ТАСС
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