Кремль оценил конфликт США и Китая 

«В свете общей борьбы с коронавирусом это выглядит неприглядно», — считает Песков.

По его словам, в Кремле хотели бы вместо взаимных обвинений между странами видеть сотрудничество и взаимопомощь. Песков подчеркнул, что Россия придерживается этих принципов в двусторонних отношениях между Китаем и США, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что ряд политических сил в США подталкивают две страны к «новой холодной войне». Министр также раскритиковал Белый дом из-за замедления переговоров с Северной Кореей по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.