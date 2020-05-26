Только одно может остановить «Северный поток-2»

«Северный поток — 2» проиграл две важные юридические битвы в Европе. Но к месту строительства уже прибыло судно, способное закончить работу, от которой отказались все, кто боится санкций США. Так пусть американцы введут еще больше санкций, призывают поляки. Тем временем юристы готовятся к новому бою в суде.

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» с февраля совершило настоящее путешествие. Покинув Находку, что рядом с Владивостоком, расположившимся недалеко от границы России с Северной Кореей, оно с южной стороны обогнуло Африку и отправилось на север в Балтийское море.

Пункт назначения идущего под российским флагом корабля, чей путь тщательно отслеживается спутниками и международными СМИ, официально неизвестен. В последние недели он ходил по Балтийском морю и был сфотографирован неподалеку от российского анклава Калининграда. А совсем недавно встал на якорь у порта Мукран на немецком полуострове Рюген.

Здесь же находится склад цементных труб для проекта «Северный поток — 2».

Вполне возможно, «Академика Черского» туда отправили именно для того, чтобы он проложил оставшиеся 118 километров труб, которых не хватает новому двухниточному трубопроводу общей длиной в 2400 километров. Компания не хочет ни подтверждать, ни опровергать, что российский корабль обогнул Землю именно с целью добраться до логистической базы проекта, которая находится в нескольких километрах от района строительства к югу от Борнхольма.

«Мы знаем, что высказываются разные предположения о трубоукладочном потенциале и графике строительства. Мы их не комментируем», — написала компания нам в электронном письме.

Еще санкции?

Международный интерес объясняется тем, что трубопровод «Северный поток — 2» в последние годы стал причиной большого конфликта в области политики безопасности и энергетики между в первую очередь Россией, США и Германией. Центральную роль в этом конфликте также играют ЕС и Дания. Согласно изначальному плану, «Северный поток — 2» должен был начать работу еще в прошлом году, но его строительство задержалось — в том числе потому, что Дания слишком долго рассматривала дело, а потом, в декабре 2019 года, США ввели санкции против компаний, которые прокладывали трубы для проекта.

К тому времени по территории Дании оставалось проложить ровно 118,8 километра труб. Но из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом. Там они лежат и сейчас.

Но при наличии готового к работе российского судна санкции не сильно помешают процессу укладки труб. Российский президент Владимир Путин ожидает, что строительство завершится в этом году.

А вот для инвесторов проекта, в числе которых есть большие энергетические программы из ряда стран ЕС, новые американские санкции могут создать проблемы.

«Если что-то и может помешать россиянам закончить «Северный поток — 2" собственными силами, то это новый набор американских санкций. Точно так же как Конгресс атаковал трубоукладочные судна, которые работали на „Северный поток — 2", он может рассмотреть санкции и в отношении других секторов“, — написал в своем анализе эксперт польской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк (Mateusz Kubiak).

Разные поставщики должны иметь доступ

Угроза санкций — это сейчас единственная проблема компании. За последнюю неделю „Северный поток — 2“ потерпел два юридических поражения в Европе.

Первое — в прошлый понедельник в немецком энергетическом ведомстве. Речь шла о газовой директиве ЕС, куда в прошлом году добавили пункт о том, что ведущие извне трубопроводы должны подпадать под внутренние правила ЕС. Это, например, значит, что владелец трубопровода не может быть одновременно поставщиком газа. Кроме того, разные поставщики газа должны иметь доступ к трубопроводу на равных правах.

»Северный поток — 2» принадлежит контролируемой государством российской компании Газпром , которая хочет поставлять по трубопроводу свой собственный газ, добившись права отступать от новых правил ЕС. Но немецкие власти ей в этом отказали, поскольку трубопровод еще не был достроен в мае 2019 года, когда правила вступили в силу.

Компания с этим не согласна и указывает, что правила изменили, когда «Северный поток — 2» и европейские инвесторы проекта уже взяли на себя экономические обязательства, а строительство зашло далеко. Одним из решений для Газпрома может стать раздел права собственности на трубопровод с другой компанией. Но сначала он, возможно, попытается обжаловать решение.

«Компания «Северный поток — 2" не согласна с решением и обдумывает сейчас следующий шаг», — написал представитель компании в электронном письме.

Компания также заявила, что первый трубопровод «Северный поток», который открыли в 2012 году и который проложен практически параллельно со вторым, имеет право отступать от правил вплоть до 2040 года. Когда правила изменили, «Северный поток» был уже готов.

Третье дело

Второй раз российская компания потерпела поражение в среду в Европейском суде, где она пыталась аннулировать газовую директиву, поскольку та вынуждает ее произвести большие изменения в работе. Европейский суд, однако, заявил, что «Северный поток — 2» не может возбуждать такой иск, поскольку директива его напрямую не затрагивает. Он также пояснил, что применяют директиву отдельные страны ЕС, а потому компания должна иметь дело с судебной системой Германии.

Это решение «Северный поток — 2» также думает обжаловать.

Компания начала и третью юридическую битву против газовой директивы, ссылаясь на Международную энергетическую хартию и обвиняя ЕС в дискриминации. Решение будет принято не ранее 2021 года.

Jyllands-Posten (Дания)