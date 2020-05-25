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США не стали вступать с Россией в переговоры по Договору по открытому небу 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
США не стали вступать с Россией в переговоры по ДОН
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты не предлагали России провести переговоры в связи с выходом из Договора по открытому небу, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Никаких предложений относительно переговоров со стороны США на сегодняшний момент не поступало», — передает его слова РИА «Новости».
При этом, подтвердил Грушко, Вашингтон уже официально уведомил о решении по Договору. Замминистра заметил, что работает Консультативная комиссия договора — ККОН, которая как раз нужна для того, чтобы решать вопросы по реализации договора, а также технические проблемы при выполнении наблюдательных полетов.
«Нельзя забывать, что договор очень технически сложный, поэтому там (в ККОН) ведется комплексная работа по огромному количеству вопросов. Этот орган на месте, он работает, мы находимся в рабочих контактах со всеми делегациями государств-участников Договора по открытому небу», — подчеркнул Грушко.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не выходить из соглашения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США даже не собирались обсуждать с Россией претензии по Договору.
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Политика , Мария Захарова , Александр Грушко , Дональд Трамп , НАТО , МИД , РИА Новости , США
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