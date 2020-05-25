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Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Ирака 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Путин поговорил с премьер-министром Ирака
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи по инициативе иракской стороны провели телефонный разговор.
Путин повторно поздравил аль-Каземи со вступлением в должность главы правительства Ирака. Также политики в ходе разговора выразили настрой на развитие дружественных отношений между государствами.
Кроме того, Путин и аль-Каземи обсудили взаимодействие в целях стабилизации мирового рынка углеводородов и позитивно оценили договорённости в формате ОПЕК+, направленные на преодоление острой фазы кризиса.
Особое внимание было уделено сирийскому урегулированию. Политики договорились о дальнейшей координации шагов по нормализации ситуации в САР.
Как ранее писал NEWS.ru президента России Владимира Путина пригласили в Багдад. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.
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Политика , Ближний Восток , Владимир Путин , Ирак
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