Путин поговорил с премьер-министром Ирака

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи по инициативе иракской стороны провели телефонный разговор.

Путин повторно поздравил аль-Каземи со вступлением в должность главы правительства Ирака. Также политики в ходе разговора выразили настрой на развитие дружественных отношений между государствами.

Кроме того, Путин и аль-Каземи обсудили взаимодействие в целях стабилизации мирового рынка углеводородов и позитивно оценили договорённости в формате ОПЕК+, направленные на преодоление острой фазы кризиса.

Особое внимание было уделено сирийскому урегулированию. Политики договорились о дальнейшей координации шагов по нормализации ситуации в САР.

Как ранее писал NEWS.ru президента России Владимира Путина пригласили в Багдад. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.