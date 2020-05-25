Путину сообщили о бизнесменах, желающих вернуться в РФ

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов получил 123 обращения бизнесменов, в отношении которых в РФ возбуждены уголовные дела, но которые желают вернуться на родину. Об этом говорится в приложении к докладу бизнес-омбудсмена президенту РФ Владимиру Путину; копия материалов имеется в распоряжении ТАСС.
"В адрес уполномоченного обратились предприниматели, ранее осуществлявшие предпринимательскую деятельность на территории РФ, но вынужденно находящиеся за пределами РФ в силу обстоятельств, связанных с осуществляемым правоохранительными органами РФ в отношении них уголовным преследованием, большинству заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За период с 2018 года по настоящее время поступило 123 обращения", — отмечается в материалах, в блоке "Возвращение предпринимателей в Россию".
По данным Титова, их них сейчас в работе 21 заявитель, завершена работа по 102 обращениям, из них по 80 обращениям не усмотрены основания для дальнейшей работы по результатам мер реагирования.
В приложении к докладу отмечается, что на территорию РФ уже вернулись 11 предпринимателей, в том числе в 2018 году — Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году — Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году — Алексей Латыпов, Михаил Ершов.
Ранее Титов составил список бывших российских бизнесменов (так называемый "список Титова", или "лондонский список"), которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.