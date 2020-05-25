Путину сообщили о бизнесменах, желающих вернуться в РФ

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов получил 123 обращения бизнесменов, в отношении которых в РФ возбуждены уголовные дела, но которые желают вернуться на родину. Об этом говорится в приложении к докладу бизнес-омбудсмена президенту РФ Владимиру Путину ; копия материалов имеется в распоряжении ТАСС.

"В адрес уполномоченного обратились предприниматели, ранее осуществлявшие предпринимательскую деятельность на территории РФ, но вынужденно находящиеся за пределами РФ в силу обстоятельств, связанных с осуществляемым правоохранительными органами РФ в отношении них уголовным преследованием, большинству заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За период с 2018 года по настоящее время поступило 123 обращения", — отмечается в материалах, в блоке "Возвращение предпринимателей в Россию".

По данным Титова, их них сейчас в работе 21 заявитель, завершена работа по 102 обращениям, из них по 80 обращениям не усмотрены основания для дальнейшей работы по результатам мер реагирования.

Ранее Титов составил список бывших российских бизнесменов (так называемый "список Титова", или "лондонский список"), которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.