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Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах 

RT на русском 36 минут назад
Глава Крыма издал указ о платных обсерваторах
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому с 24 мая становится платным пребывание в обсерваторах полуострова людей, прибывших в республику без подтвержденной причины.
«Обеспечить изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым для непрерывного медицинского наблюдения и обследования по адресу, указанному в уведомлении о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора. Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами», — говорится в указе.
Также там говорит, что расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нём граждан, прибывших в Крым в командировку, в том числе расходы на лабораторные исследования на COVID-19, оплачиваются работодателем.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что жителей других регионов России, приезжающих на полуостров без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы за свой счёт.
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Политика , Сергей Аксенов , Республика Крым
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