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Депутат открестилась от приписываемых ей слов о переходе Медведева в Госдуму 

Говорит Москва 1 час назад
Депутат открестилась от слов о переходе Медведева в ГД
Фото: ТАСС
Ирина Гусева заявила, что завтра направит жалобу в Генпрокуратуру.
«Я хочу, чтобы все в информационном поле понимали: за всё надо отвечать. И за это тоже придётся ответить», — цитирует Гусеву пресс-служба «Единой России».
Ранее СМИ, ссылаясь на депутата Гусеву, сообщили о закрытом заседании парламентской фракции, после которого появилась информация о перестановках в партии. Утверждалось, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев займёт кресло спикера Госдумы, а выборы в нижнюю палату пройдут досрочно.
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Политика , Дмитрий Медведев , Ирина Гусева , Генпрокуратура РФ , Единая Россия , Госдума
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