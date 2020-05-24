Депутат открестилась от слов о переходе Медведева в ГД

Ирина Гусева заявила, что завтра направит жалобу в Генпрокуратуру.
«Я хочу, чтобы все в информационном поле понимали: за всё надо отвечать. И за это тоже придётся ответить», — цитирует Гусеву пресс-служба «Единой России».
Ранее СМИ, ссылаясь на депутата Гусеву, сообщили о закрытом заседании парламентской фракции, после которого появилась информация о перестановках в партии. Утверждалось, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев займёт кресло спикера Госдумы, а выборы в нижнюю палату пройдут досрочно.