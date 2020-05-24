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Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах 

ТАСС 26 минут назад
Президент США Дональд Трамп считает, что глава российского государства Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
"Я худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я лажу с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл [на выборах], — сказал Трамп в интервью журналистке Шерил Аткиссон, которое было размещено в воскресенье в сети. — Но, думаю, он [Путин] хорошо ко мне относится. Уверен, что он не хочет моей победы".
"Китай [также] не хочет моей победы на выборах", — утверждает американский президент.
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.
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Политика , Видео , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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