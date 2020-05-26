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Путин заявил о преодолении пика коронавируса 

Артём Кульша и ещё 36 45 минут назад
Путин заявил о пройденном пике коронавируса
Фото: ТАСС
В России пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, считают специалисты. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня он провел встречу с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу. Она прошла в режиме видеоконференции. В ходе нее Путин заявил, что, по мнению специалистов, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране считается пройденным.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в России сохраняется эпидемиологическая опасность из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, хотя статистика демонстрирует тенденцию к снижению заболеваемости, и это радует.
В пятницу Путин, сославшись на мнение специалистов, заявил, что в конце октября — ноябре в России возможна новая волна распространения коронавирусной инфекции. Он обратил внимание министра здравоохранения России Михаила Мурашко на это и призвал того готовиться.
В тот же день инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков не исключил, что вторая волна распространения коронавирусной инфекции в России может начаться в конце июля — конце августа, когда новая волна достигнет пика в других странах. При этом он отметил, что пока не видит предпосылок для второй волны в России.
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Политика , Чудом выжившие , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Министерство обороны
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