Путин заявил о пройденном пике коронавируса

Сегодня он провел встречу с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу . Она прошла в режиме видеоконференции. В ходе нее Путин заявил, что, по мнению специалистов, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране считается пройденным.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в России сохраняется эпидемиологическая опасность из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, хотя статистика демонстрирует тенденцию к снижению заболеваемости, и это радует.

В пятницу Путин, сославшись на мнение специалистов, заявил, что в конце октября — ноябре в России возможна новая волна распространения коронавирусной инфекции. Он обратил внимание министра здравоохранения России Михаила Мурашко на это и призвал того готовиться.

В тот же день инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков не исключил, что вторая волна распространения коронавирусной инфекции в России может начаться в конце июля — конце августа, когда новая волна достигнет пика в других странах. При этом он отметил, что пока не видит предпосылок для второй волны в России.