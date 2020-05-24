«Разрушить Россию»: как США подрывают доверие к Путину 

«Не думаю, что открою большой секрет, рассказав, что с некоторыми оппозиционными политиками они поддерживают постоянный контакт, а также с рядом СМИ и блогеров. Но часть из них, возможно, даже не осознают, что они в этой конструкции пешки, которых используют для разрушения их же страны», — сказал председатель парламента.

По его словам, США вбрасывают дезинформацию относительно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.

Володин напомнил, что США в 90-е «многое сделали, чтобы распался СССР». Теперь они атакуют президента Путина, который вывел Россию на новый уровень, и стремятся подорвать к нему доверие.

«Мы укрепляем свои позиции, и поэтому они бьют по нашему преимуществу. Наше преимущество — это наш Президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать», — считает Володин.

По словам спикера, следует противостоять вмешательству во внутренние дела нашей страны.

«Цель всех этих спланированных атак очевидна — разрушить Россию. Мы должны недопустить этого», — подытожил политик.