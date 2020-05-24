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«Разрушить Россию»: как США подрывают доверие к Путину 

Майк Габриелян и ещё 7 21 минуту назад
США используют фейки, чтобы подорвать доверие к Путину и дестабилизировать обстановку. При этом некоторые оппозиционеры, СМИ и блогеры не осознают, что они являются пешками для ЦРУ и госдепа, желающих разрушить Россию. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Не думаю, что открою большой секрет, рассказав, что с некоторыми оппозиционными политиками они поддерживают постоянный контакт, а также с рядом СМИ и блогеров. Но часть из них, возможно, даже не осознают, что они в этой конструкции пешки, которых используют для разрушения их же страны», — сказал председатель парламента.
По его словам, США вбрасывают дезинформацию относительно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
Володин напомнил, что США в 90-е «многое сделали, чтобы распался СССР». Теперь они атакуют президента Путина, который вывел Россию на новый уровень, и стремятся подорвать к нему доверие.
«Мы укрепляем свои позиции, и поэтому они бьют по нашему преимуществу. Наше преимущество — это наш Президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать», — считает Володин.
Доверие к Путину повысилось после обращения к россиянам
По словам спикера, следует противостоять вмешательству во внутренние дела нашей страны.
«Цель всех этих спланированных атак очевидна — разрушить Россию. Мы должны недопустить этого», — подытожил политик.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
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Политика , Видео , США , Вячеслав Володин , Госдеп США , Госдума , ЦРУ
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