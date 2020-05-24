Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде ответили на заявление США о «кинжале в сердце Европы» 

Lenta.ru 35 минут назад
Калининград ответил на слова США о «кинжале в сердце Европы»
Фото: depositphotos.com
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, назвавшего российский регион кинжалом в сердце Европы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
"Кинжал в сердце Европы": в США заговорили о Калининграде
Алиханов заявил, что слова дипломата были поверхностными и неподготовленными. Он предположил, что в США просто недовольны введением в 2019 году электронных виз, после которых в регион был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев.
«Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости», — сказал Алиханов.
Губернатор Калининградской области подчеркнул, что в регионе хорошо развивается туризм, и до пандемии коронавируса число путешественников увеличивалось на 17-20 процентов ежегодно.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Калининград мог быть центром торговли, туризма и контактов между Россией и Западной Европой, но его превратили в закрытую военную базу с огромным количеством ракет и оружия, которые угрожают всем европейским союзникам и странам Балтии.
Видео дня. Толпа людей в Новосибирске устроила танцы на улице
Последние новости
В России выявили минимальное за три недели число новых случаев коронавируса В России выявили минимальное за три недели число новых случаев коронавируса ВЦИОМ отреагировал на данные Bloomberg о рейтинге Путина ВЦИОМ отреагировал на данные Bloomberg о рейтинге Путина Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 24 мая Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 24 мая
Комментарии 23
Политика , Армия , Ближний Восток , Оружие , Григорий Березкин , Антон Алиханов , Роберт О'брайен , Калининград , Калининградская Область , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
Собянин призвал продлить режим самоизоляции в Москве
Собянин призвал продлить режим самоизоляции в Москве
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение
00:58
Приезжающих в Крым ждет неприятное нововведение
Общество
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение