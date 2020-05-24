Калининград ответил на слова США о «кинжале в сердце Европы» 

«Американская президентская администрация как обычно поверхностна, наверное, мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев», — заявил Алиханов.

Он предположил, что американский политик пытался таким способом «заявить желание американских граждан приехать к нам в гости».

По словам губернатора, в области отлично развит туризм: до пандемии число путешественников ежегодно увеличивалось на 17-20%. Городской аэропорт обслужил рекордное количество туристов в 2019 году. С июля 2019 года граждане 53 государств могут въехать в область по электронной визе. За полгода действия этого правила область посетили почти 100 тысяч человек. К этой цифре местные власти надеются вернуться после окончания карантинного периода.

Алиханов также прокомментировал высказывание О’Брайена о превращении Калининграда в закрытую военную базу. По его словам, эти слова не вызывают ничего, кроме грустной улыбки в адрес неподготовленности американских советников.

Ранее «Рамблер» представил перевод части интервью, которое советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен дал немецкому изданию Bild. Советник заявил, что Калининград стал «кинжалом для сердца Западной Европы».