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Калининград ответил на слова США о «кинжале в сердце Европы» 

Майк Габриелян и ещё 8 22 минуты назад
Калининград ответил на слова США о «кинжале в сердце Европы»
Фото: depositphotos.com
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не согласился с тем, что регион является «российским кинжалом в сердце Европы». Ранее к такой метафоре прибег советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Слова губернатора передает РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
«Американская президентская администрация как обычно поверхностна, наверное, мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев», — заявил Алиханов.
Он предположил, что американский политик пытался таким способом «заявить желание американских граждан приехать к нам в гости».
"Кинжал в сердце Европы": в США заговорили о Калининграде
По словам губернатора, в области отлично развит туризм: до пандемии число путешественников ежегодно увеличивалось на 17-20%. Городской аэропорт обслужил рекордное количество туристов в 2019 году. С июля 2019 года граждане 53 государств могут въехать в область по электронной визе. За полгода действия этого правила область посетили почти 100 тысяч человек. К этой цифре местные власти надеются вернуться после окончания карантинного периода.
Алиханов также прокомментировал высказывание О’Брайена о превращении Калининграда в закрытую военную базу. По его словам, эти слова не вызывают ничего, кроме грустной улыбки в адрес неподготовленности американских советников.
Ранее «Рамблер» представил перевод части интервью, которое советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен дал немецкому изданию Bild. Советник заявил, что Калининград стал «кинжалом для сердца Западной Европы».
«Учитывая географическое положение области, она должна стать местом большой торговли, туризма, социального взаимодействия между Россией и Западной Европой. К сожалению, Россия превратила ее в закрытую военную базу, изобилующую высокотехнологичным оружием и ракетами. Вся ситуация в Калининграде — упущенная возможность для России и Европы», — сказал О’Брайен.
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Политика , Армия , Ближний Восток , Оружие , Григорий Березкин , Антон Алиханов , Роберт О'брайен , Администрация Президента РФ , РБК , Калининград , Калининградская Область , США
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