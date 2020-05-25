Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ дал оценку перемирию в Афганистане 

ИА Regnum и ещё 10 28 минут назад
МИД РФ дал оценку перемирию в Афганистане
Фото: ТАСС
Трёхдневное перемирие, объявленное талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на время празднования Ураза-байрам, — это инициатива, которая может помочь мирному процессу в Афганистане, сообщили 25 мая в пресс-службе МИД РФ.
Москва поприветствовала этот шаг, сделанный радикальной афганской группировкой. Российское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что перемирие поможет запустить прямые переговоры между властями страны и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Вместе с тем отмечаем, что в создавшейся обстановке полномасштабное и длительное прекращение огня в Афганистане возможно только после запуска инклюзивного межафганского диалога и завершения обмена пленными», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по случаю мусульманского праздника разговения Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) объявили трёхдневное перемирие в войне с афганскими властями. Они отметили при этом, что, если на них нападут в эти три дня, то они будут отвечать.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
ИА Regnum: последние новости
Мишустин пояснил, когда можно готовиться к запуску курортов Мишустин пояснил, когда можно готовиться к запуску курортов В Чечне скончались 13 пациентов с COVID-19 В Чечне скончались 13 пациентов с COVID-19 Дмитрий Песков выписан из больницы и будет работать из дома Дмитрий Песков выписан из больницы и будет работать из дома
Комментарии
Политика , Азия , Армия , Ближний Восток , Конфликты , МИД , Талибан , Афганистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России усомнились в мощи американского оружия
В России усомнились в мощи американского оружия
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
Россияне прокомментировали слова Мясникова о его доходах
Россияне прокомментировали слова Мясникова о его доходах
Подросток застрелил бывшего бойца АТО
Подросток застрелил бывшего бойца АТО
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
Видео
Авария с реанимобилем попала на видео
00:24
Авария с реанимобилем попала на видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Россиянам обозначили сроки масочного режима
01:03
Россиянам обозначили сроки масочного режима
Общество
Таинственные МиГ-29 вступили в столкновение с Турцией
00:12
Таинственные МиГ-29 вступили в столкновение с Турцией
Армия
Названа дата старта ЕГЭ
00:16
Названа дата старта ЕГЭ
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение