Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Тувы попал в больницу из-за «серьезной заразы» 

РИА Новости и ещё 19 40 минут назад
«Серьезная зараза»: глава Тувы госпитализирован
Фото: РИА Новости
Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за серьезной "заразы". Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, кроме него госпитализированы еще несколько чиновников.
"Есть (в больнице) наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации. Но врачи молодцы, у нас все хорошо здесь, врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно. Это испытание мы пройдем, все будет хорошо", — сказал Кара-оол.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Клип Little Big поставил рекорд
Клип Little Big поставил рекорд
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Видео
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
02:02
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Происшествия
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение