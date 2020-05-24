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«Беспрецедентная ложь»: Киев обвинили в спекуляции на теме Крыма 

РИА Новости Крым 22 минуты назад
«Беспрецедентная ложь»: в Крыму обратились к Киеву
Фото: РИА Новости
Украинские политики каждый раз спекулируют на теме Крыма, но при этом игнорируют обсуждение крымского вопроса на открытых международных площадках, заявил депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель.
В четверг в ООН состоялось заседание Совбеза ООН по "формуле Арриа", на котором по видеосвязи выступили жители Крыма. Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались принимать участие в мероприятии.
"Каждый раз представители Украины, представители Европы отказываются обсуждать на открытых площадках, как они считают, "проблему" с якобы нарушением прав человека в Крыму и многое другое. Сколько раз мы их приглашали в Крым — приезжайте, посмотрите, давайте пообщаемся", — отметил Гемпель в комментарии RT.
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По его мнению, с каждым годом все большее количество европейцев понимают, заявления Киева о Крыме "является наглой и беспрецедентной ложью".
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Комментарии 19
Политика , Юрий Гемпель , Совбез ООН , ООН , Киев , Республика Крым
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