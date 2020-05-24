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Дипломаты призвали Блумберг извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина 

РИА Новости и ещё 1 9 минут назад
Россия ответила на заявление Блумберг о рейтинге Путина
Фото: Reuters
Посольство РФ в США призвало агентство Блумберг извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что "рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом".
ВЦИОМ позднее заявил, что позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году. А данные, использованные агентством, отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют.
"Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", — говорится в заявлении российского посольства в Facebook.
Диппредставительство также отметило, что создается впечатление, что статьи в Блумберге пишутся для создания ложных визуальных образов об отрицательной динамике в России.
Ранее посольство требовало от агентства опровержения статьи о количестве больничных коек в России.
Блумберг также публиковал статью под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". В ней рассматривался вопрос о низкой смертности от коронавируса в России. Позднее агентство изменило заголовок статьи на "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".
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Комментарии 2
Политика , Владимир Путин , ВЦИОМ , Bloomberg , США
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