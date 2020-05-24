Россия ответила на заявление Блумберг о рейтинге Путина

Посольство РФ США призвало агентство Блумберг извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что "рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом".

ВЦИОМ позднее заявил, что позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году. А данные, использованные агентством, отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют.

"Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", — говорится в заявлении российского посольства в Facebook.

Диппредставительство также отметило, что создается впечатление, что статьи в Блумберге пишутся для создания ложных визуальных образов об отрицательной динамике в России.

Ранее посольство требовало от агентства опровержения статьи о количестве больничных коек в России.

Блумберг также публиковал статью под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". В ней рассматривался вопрос о низкой смертности от коронавируса в России. Позднее агентство изменило заголовок статьи на "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".