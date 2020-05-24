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Захарова раскритиковала позицию США по Договору по открытому небу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 33 минуты назад
Захарова отреагировала на претензии США по ДОН
Фото: Reuters
Соединенные Штаты даже не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России отметила, что Соединенные Штаты каждые полгода придумывали новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям, передает РИА «Новости».
«Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить, и, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать», — сказала Захарова в эфире программы «Своя правда» на НТВ.
Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Все союзники США по Североатлантическому альянсу на срочном совещании послов НАТО призвали США не выходить из соглашения.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси раскритиковала Дональда Трампа, призвав президента США остановить «атаки на давние международные соглашения, которые обеспечивают безопасность» Соединенных Штатов.
В МИД России указали на отсутствие перспектив заключения нового договора на замену ДОН.
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Политика , Армия , Оружие , США , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , НАТО , РИА Новости , НТВ
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