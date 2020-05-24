Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова

Врачи главы Чечни Рамзана Кадырова сообщили о том, что он собрался на поправку. Об этом передает Telegram-канал издания Baza.

По словам докторов, Кадыров, который был доставлен в московскую больницу в достаточно серьезном состоянии, постепенно идет на поправку. Его организм борется с коронавирусом и хорошо воспринимает терапию.

Врачи готовы дать положительные прогнозы по выздоровлению главы региона.

Кадыров, который уже может самостоятельно передвигаться по палате, записал аудио-обращение к мусульманам. Видеозапись с речью главы региона была опубликована в его Telegram-канале. На фоне видов Грозного он поздравил всех с праздником Ураза-байрам.

Ранее, 21 мая, появилась информация о возможном заражении Кадырова коронавирусом. Сообщалось, что он доставлен в московскую больницу и 70 процентов его легких поражены вирусом.