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Рамзан Кадыров собрался на поправку 

Lenta.ru и ещё 1 31 минуту назад
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Фото: РИА Новости
Врачи главы Чечни Рамзана Кадырова сообщили о том, что он собрался на поправку. Об этом передает Telegram-канал издания Baza.
По словам докторов, Кадыров, который был доставлен в московскую больницу в достаточно серьезном состоянии, постепенно идет на поправку. Его организм борется с коронавирусом и хорошо воспринимает терапию.
Врачи готовы дать положительные прогнозы по выздоровлению главы региона.
Кадыров, который уже может самостоятельно передвигаться по палате, записал аудио-обращение к мусульманам. Видеозапись с речью главы региона была опубликована в его Telegram-канале. На фоне видов Грозного он поздравил всех с праздником Ураза-байрам.
Ранее, 21 мая, появилась информация о возможном заражении Кадырова коронавирусом. Сообщалось, что он доставлен в московскую больницу и 70 процентов его легких поражены вирусом.
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Политика , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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