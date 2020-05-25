Яровая отреагировала на статью Bloomberg

Все новости на карте

Ирина Яровая назвала публикацию в Bloomberg о падении рейтинга Путина до 27% «попыткой компенсировать неудачи и мыльные пузыри». Так вице-спикер Госдумы отреагировала на скандальную статью издания.

Bloomberg разместил график снижения рейтинга российского президента, ссылаясь на ВЦИОМ . Падение популярности российского лидера СМИ объяснило кризисом, вызванным короновирусом. ВЦИОМ позже ответил Bloomberg по поводу ссылки на свои данные: издание отразило позицию только тех россиян, которые назвали Путина одним из политиков, кому они доверяют.

В целом же позитивно работу президента отметили 61-63% россиян. К тому же, отмечает ВЦИОМ, последний раз электоральный рейтинг Путина исследовательский центр давал в 2018 году, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что видеоконференция между депутатами Государственной думы и главой информагентства Bloomberg пройдёт на следующей неделе. Политики хотят обсудить публикацию о снижении рейтинга президента Владимира Путина до 27%.