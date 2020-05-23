Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болеющий коронавирусом Кадыров обратился к жителям Чечни 

Просто Про Спорт 18 минут назад
Руководитель Чеченской Республики и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров не стал рассказывать о своем самочувствии, обращаясь к землякам в своем telegram-канале. Глава Чечни опубликовал пост о прошедшем Рамадане, отметив, что жители региона справились со всеми трудностями.
В Чечне рассказали о болезни Кадырова
В частности, Кадыров отметил, что все человечество ныне переживает непростое время из-за коронавирусной инфекции. Тем не менее, жители Чеченской Республики, по мнению Рамзана Ахматовича, достойно выдержали это испытание.
Кроме того, Кадыров попросил Аллаха дать силы народу для окончательной победы над COVID-19 — это тот вирус, который поглотил многие страны.
Глава Чечни ныне находится в одном из медучреждений Москвы, где лечится от коронавируса. Сообщалось, что у Кадырова тяжелое состояние и у него серьезно поражены легкие.
Просто Про Спорт: последние новости
Источник сообщил о тяжелом состоянии Кадырова Источник сообщил о тяжелом состоянии Кадырова Минздрав намерен ускорить выход на рынок препарата от коронавируса Минздрав намерен ускорить выход на рынок препарата от коронавируса В «Ахмате» назвали неправдивыми слухи о коронавирусе у Кадырова В «Ахмате» назвали неправдивыми слухи о коронавирусе у Кадырова
Политика , Видео , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
Появились подробности заражения Кадырова
Появились подробности заражения Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
«Она прощается»: поклонники обеспокоены внешним видом Пугачевой
«Она прощается»: поклонники обеспокоены внешним видом Пугачевой
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Установлена личность захватчика банка в Москве
00:15
Установлена личность захватчика банка в Москве
Происшествия Криминал
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
01:00
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
02:52
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение