Руководитель Чеченской Республики и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров не стал рассказывать о своем самочувствии, обращаясь к землякам в своем telegram-канале. Глава Чечни опубликовал пост о прошедшем Рамадане, отметив, что жители региона справились со всеми трудностями.

В частности, Кадыров отметил, что все человечество ныне переживает непростое время из-за коронавирусной инфекции. Тем не менее, жители Чеченской Республики, по мнению Рамзана Ахматовича, достойно выдержали это испытание.

Кроме того, Кадыров попросил Аллаха дать силы народу для окончательной победы над COVID-19 — это тот вирус, который поглотил многие страны.

Глава Чечни ныне находится в одном из медучреждений Москвы, где лечится от коронавируса. Сообщалось, что у Кадырова тяжелое состояние и у него серьезно поражены легкие.