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Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19 

РИА Новости и ещё 5 50 минут назад
Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире телеканала НТВ назвала нервозность симптомом, который стоит учитывать тем, кто не переболел COVID-19.
В пятницу Пушкина, у которой ранее выявили коронавирус, сообщила, что ее выписали из больницы. Она рассказала, что в течение двух недель будет оставаться на самоизоляции, а в следующую среду пройдет третий, "финальный" тест на коронавирус.
"Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни", — отметила парламентарий.
При этом она перечислила симптомы заболевания, которые наблюдаются у многих инфицированных.
"Может начаться конъюнктивит, суставы ломит. У кого-то большая температура, у меня ее вообще не было. Покашливание, нос заложен", — заключила Пушкина.
За все время пандемии в России зарегистрировали 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3500 пациентов умерли, около 108 тысяч излечились.
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Комментарии 1
Политика , Оксана Пушкина , Госдума , НТВ
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