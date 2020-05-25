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Электронное голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в нескольких регионах 

ТАСС и ещё 27 2 часа назад
Памфилова рассказала об электронном голосовании
Фото: ТАСС
Голосование по поправкам к Конституции России в дистанционном электронном формате состоится в трех-четырех регионах страны. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в интервью "Российской газете".
"Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, "защитив" в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования", — отметила Памфилова.
По мнению председателя ЦИК, в данном случае задачу облегчает "отсутствие в общепринятом понимании политической конкурентной борьбы кандидатов", что "несколько снижает "порог входа" для применения новых технологий и позволяет ориентироваться на более мягкие требования к реализации дистанционного голосования". Кроме того, она отметила, что при принятии решения о дистанционном голосовании по конституции будет принята во внимание эпидемиологическая ситуация в стране.
Памфилова также добавила, что электронное голосование является одним "из современных видов голосования, которое может наряду с традиционными способами иметь хорошие перспективы в процессе дальнейшего развития всей избирательной системы страны". По ее словам, введение процедуры электронного голосования позволит "вовлечь в избирательный процесс больше участников голосования".
"У комиссий вырастет скорость и точность обработки избирательной документации, подсчета голосов и подведения итогов голосования, опубликования результатов выборов. Наконец, электронный формат со временем снизит общие расходы по организации и проведению выборов", — подчеркнула Памфилова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Законом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также предусмотрено дистанционное электронное голосование.
Законом также предоставляется возможность наряду с установленным порядком осуществлять сбор подписей избирателей через единый портал государственных и муниципальных услуг. Речь идет о сборе подписей, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума. Устанавливается, что количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать половину от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.
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Комментарии 4
Политика , Законопроекты , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России , "Российская газета"
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