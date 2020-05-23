Крым оценил поведение Украины в ООН

США и Ранее российское постпредство при ООН сообщило, что представители Украины, Великобритании Эстонии отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.

"Это как раз тот случай, когда правда глаза колет", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, крымчане, которые выступали в ООН в онлайн-режиме, рассказали о реальной ситуации на полуострове.

"Это очень важный и знаковый момент: в ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы. Кто хотел услышать правду, тот ее услышал. Считаю, что это успех. Благодарю МИД России, который очень много делает для защиты прав крымчан и развенчивания мифов антикрымской пропаганды", — подчеркнул Аксенов.

В четверг в ООН состоялось заседание, на котором по видеосвязи выступили жители Крыма. Мероприятие прошло в продолжение заседания, состоявшегося 6 марта. Тогда организаторы, которыми выступил ряд западных стран, отказались предоставить слово представителям полуострова. Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.