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Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам 

ТАСС и ещё 48 1 час назад
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
"Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, праздник разговения несет особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования. На протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе", — говорится, в частности, в поздравлении главы государства.
Президент отметил, что российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение.
"Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи. И конечно, сегодня, в условиях распространения опасной болезни, ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована, служит сбережению жизни и здоровья людей", — подчеркнул Путин.
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Политика , Владимир Путин
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