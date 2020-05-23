В Чечне рассказали о болезни Кадырова 

Спикер парламента Чеченской республики Магомед Даудов опроверг сообщения о болезни Рамзана Кадырова. В инстаграме Даудов заявил, что они не соответствует действительности.
«То, что пишут, — неправда. Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет», — написал председатель парламента.
На этой неделе в интернете появилась информация, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы заразился коронавирусом и находится в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что Кадырова привезли на лечение в Москву. Клиника при этом не называлась.
Ранее «Рамблер» передавал, что Рамзан Кадыров призвал жителей республики отметить мусульманский праздник Ид-аль Фитр (Ураза-байрам) в кругу семьи, соблюдая правила самоизоляции из-за коронавируса.