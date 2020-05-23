В Чечне рассказали о болезни Кадырова 

«То, что пишут, — неправда. Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет», — написал председатель парламента.

На этой неделе в интернете появилась информация, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы заразился коронавирусом и находится в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что Кадырова привезли на лечение в Москву. Клиника при этом не называлась.