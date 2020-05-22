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В Чечне прокомментировали сообщения о болезни Кадырова 

RT на русском и ещё 14 1 час назад
В Чечне прокомментировали сообщения о болезни Кадырова
Фото: globallookpress.com
Глава Чечни Рамзан Кадыров здоров, сообщения СМИ о его состоянии не соответствуют действительности. Об этом заявил спикер республиканского парламента, глава оперативного штаба по коронавирусу Магомед Даудов.
«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нём — это всё неправда», — цитирует РИА Новости Даудова.
По его словам, «группа людей» сочиняет то, чего нет, «выдавая желаемое за действительное».
«Они пишут что хотят, про какие-то болезни, какие-то проценты, это всё неправда. Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами и хочу вас успокоить — всё хорошо, слава Аллаху», — подчеркнул он.
Ранее СМИ писали, что у Кадырова подозревают коронавирусную инфекцию.
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Политика , Другое , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , РИА Новости , Чеченская Республика
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