В Чечне прокомментировали сообщения о болезни Кадырова 

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«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нём — это всё неправда», — цитирует РИА Новости Даудова.

По его словам, «группа людей» сочиняет то, чего нет, «выдавая желаемое за действительное».

«Они пишут что хотят, про какие-то болезни, какие-то проценты, это всё неправда. Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами и хочу вас успокоить — всё хорошо, слава Аллаху», — подчеркнул он.

Ранее СМИ писали, что у Кадырова подозревают коронавирусную инфекцию.